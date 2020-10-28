Укрзалізниця запустить додаткові електрички в напрямку Бородянки та Ірпеня

Про це повідомив керівник філії "Пасажирська компанія" УЗ.

Укрзалізниця вирішила перерозподілити ресурс і запустити додаткові рейси до Києва.

6602 Тетерів-Борщагівка (04: 05/5:54),

7008 Бородянка-Борщагівка (07:55/09:11),

6616 Бородянка-Борщагівка (10:00/11:21).

Також запустять ще два маршрути на вечірній час:

7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17),

6625 Київ-Тетерів (19:21/21:16).

Раніше ми писали, що в Києві стався вибух в каналізації, в результаті чого постраждали люди.

Так, у Дарницькому районі Києва стався вибух у каналізаційному колекторі.

НП сталася на вулиці Тростянецькій, 8.

Повідомляється, що під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. В результаті інциденту постраждали три людини, одна з них у важкому стані.

Також зазначається, що через аварію на каналізаційних мережах у місті утворився затор. Зокрема, рух ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.

Нагадавши, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима...".

Раніше Politeka писала, що у Києві "Бориспільський Експрес" збив дівчину, відео з місця.

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