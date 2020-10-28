Укрзализныця запустит дополнительные электрички в направлении Бородянки и Ирпеня

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ.

Укрзализныця решила перераспределить ресурс и запустить дополнительные рейсы в Киев.

6602 Тетерев - Борщаговка (04:05/5:54),

7008 Бородянка - Борщаговка (07:55/09:11),

6616 Бородянка - Борщаговка (10:00/11:21).

Также запустят еще два маршрута на вечернее время:

7009 Святошин - Бородянка (18:22/19:17),

6625 Киев - Тетерев (19:21/21:16).

Ранее мы писали, что в Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди.

Так, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в канализационном коллекторе.

ЧП произошло на улице Тростянецкой, 8.

Сообщается, что во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение затруднено на улице, где и произошел инцидент.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.