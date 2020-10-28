Укрзализныця запустит дополнительные электрички в направлении Бородянки и Ирпеня
Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ.
Укрзализныця решила перераспределить ресурс и запустить дополнительные рейсы в Киев.
6602 Тетерев - Борщаговка (04:05/5:54),
7008 Бородянка - Борщаговка (07:55/09:11),
6616 Бородянка - Борщаговка (10:00/11:21).
Также запустят еще два маршрута на вечернее время:
7009 Святошин - Бородянка (18:22/19:17),
6625 Киев - Тетерев (19:21/21:16).
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Ранее мы писали, что в Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди.
Так, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в канализационном коллекторе.
ЧП произошло на улице Тростянецкой, 8.
Сообщается, что во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии.
Также отмечается, что из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение затруднено на улице, где и произошел инцидент.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
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