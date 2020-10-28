У метро Києва затримали чоловіка з повним пакетом наркотиків
Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу поліції столиці.
Поліцейські побачили пасажира, який підозріло поводився. Правоохоронці запросили чоловіка до кімнати поліції, щоб встановити його особу та перевірити документи.
У його сумці виявили велику кількість наркотиків, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу, щоб задокументувати правопорушення.
З'ясувалося, що через мережу Інтернет чоловік придбав наркотичні речовини, розфасував їх і надалі планував збути шляхом так званих "закладок" у Києві. У чоловіка вилучили 23 пакетики з таблетками, 35 пакетиків з речовиною білого кольору, 25 пакетиків з речовиною світло-коричневого кольору та пакетики з речовиною зеленого кольору.
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Про це під час брифінгу заявив мер Віталій Кличко.
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