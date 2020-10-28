У метро Києва затримали чоловіка з повним пакетом наркотиків

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу поліції столиці.

Поліцейські побачили пасажира, який підозріло поводився. Правоохоронці запросили чоловіка до кімнати поліції, щоб встановити його особу та перевірити документи.

У його сумці виявили велику кількість наркотиків, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу, щоб задокументувати правопорушення.

З'ясувалося, що через мережу Інтернет чоловік придбав наркотичні речовини, розфасував їх і надалі планував збути шляхом так званих "закладок" у Києві. У чоловіка вилучили 23 пакетики з таблетками, 35 пакетиків з речовиною білого кольору, 25 пакетиків з речовиною світло-коричневого кольору та пакетики з речовиною зеленого кольору.

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Про це під час брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. Всього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогодні в столиці вже 35 450", – заявив Віталій Кличко.

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