В метро Киева задержали мужчину с полным пакетом наркотиков
Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на прессслужбу полиции столицы.
Полицейские увидели пассажира, который подозрительно себя вел. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции, чтобы установить его личность и проверить документы.
В его сумке обнаружили большое количество наркотиков, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать правонарушение.
Выяснилось, что через сеть Интернет мужчина приобрел наркотические вещества, расфасовал их и в дальнейшем планировал сбыть путем так называемых "закладок" в Киеве. У мужчины изъяли 23 пакетики с таблетками, 35 пакетиков с веществом белого цвета, 25 пакетиков с веществом светло-коричневого цвета и пакетики с веществом зеленого цвета.
Ранее мы писали, что в Киеве не улучшается динамика с заболеваемостью китайским вирусом.
Только за последние сутки вирус зафиксирован у более чем 560 киевлян.
Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", – заявил Виталий Кличко.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
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