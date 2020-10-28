В метро Киева задержали мужчину с полным пакетом наркотиков

Об этом сообщает Depo.Киев со ссылкой на прессслужбу полиции столицы.

Полицейские увидели пассажира, который подозрительно себя вел. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции, чтобы установить его личность и проверить документы.

В его сумке обнаружили большое количество наркотиков, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы задокументировать правонарушение.

Выяснилось, что через сеть Интернет мужчина приобрел наркотические вещества, расфасовал их и в дальнейшем планировал сбыть путем так называемых "закладок" в Киеве. У мужчины изъяли 23 пакетики с таблетками, 35 пакетиков с веществом белого цвета, 25 пакетиков с веществом светло-коричневого цвета и пакетики с веществом зеленого цвета.

Ранее мы писали, что в Киеве не улучшается динамика с заболеваемостью китайским вирусом.

Только за последние сутки вирус зафиксирован у более чем 560 киевлян.

Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. Всего коронавирус унес жизни 721 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 35 450", – заявил Виталий Кличко.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Раньше Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

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