Київ потрапив у новий антирейтинг

Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.

Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксований в Делі (Індія), а потім йдуть Лахор (Пакистан) і Київ. Індекс забруднення повітря в Києві склав 159 при нормі 50, що характеризується як "нездоровий".

Раніше ми писали, що в Києві розшукують зниклого безвісти хлопчика.

Так, Солом'янським УП ГУНП в м. Києві розшукується неповнолітній Микола Каміновський.

Відомо, що хлопчикові 14 років (2006 року народження). У неділю, 25 жовтня, він пішов з місця свого проживання і до теперішнього часу не повернувся.

На вигляд хлопчикові 14-15 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся темно русяве.

Микола був одягнений у куртку темно-синього кольору, реглан темно-зеленого кольору з капюшоном, чорні джинси, темні кросівки з білою підошвою і темну кепку.

"При отриманні будь - якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером 102", - звертаються до киян.

Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

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