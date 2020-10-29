Київ потрапив у новий антирейтинг
Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.
Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксований в Делі (Індія), а потім йдуть Лахор (Пакистан) і Київ. Індекс забруднення повітря в Києві склав 159 при нормі 50, що характеризується як "нездоровий".
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Раніше ми писали, що в Києві розшукують зниклого безвісти хлопчика.
Так, Солом'янським УП ГУНП в м. Києві розшукується неповнолітній Микола Каміновський.
Відомо, що хлопчикові 14 років (2006 року народження). У неділю, 25 жовтня, він пішов з місця свого проживання і до теперішнього часу не повернувся.
На вигляд хлопчикові 14-15 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся темно русяве.
Микола був одягнений у куртку темно-синього кольору, реглан темно-зеленого кольору з капюшоном, чорні джинси, темні кросівки з білою підошвою і темну кепку.
"При отриманні будь - якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером 102", - звертаються до киян.
Нагадавши, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
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