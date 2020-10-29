Киев попал в новый антирейтинг
По состоянию на утро четверга, 29 октября, Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.
Самый высокий уровень грязи в воздухе зафиксирован в Дели( Индия), а затем идут Лахор (Пакистан) и Киев. Индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 159 при норме 50, что характеризуется как “нездоровый”.
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Ранее мы писали, что в Киеве разыскивают пропавшего без вести мальчика.
Так, Соломенским УП ГУНП в г. Киеве разыскивается несовершеннолетний Николай Каминовский.
Известно, что мальчику 14 лет (2006 года рождения). В воскресенье, 25 октября, он ушел с места своего проживания и до настоящего времени не вернулся.
На вид мальчику 14-15 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно русые.
Николай был одет в куртку темно-синего цвета, реглан темно-зеленого цвета с капюшоном, черные джинсы, темные кроссовки с белой подошвой и темную кепку.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, просим звонить по номеру 102", - обращаются к киевлянам.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.