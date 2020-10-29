Під Києвом сталося зіткнення мікроавтобуса і легкового авто, внаслідок чого постраждало 12 осіб

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

За даними правоохоронців, поблизу села Бузова зіткнулися Kia Sorento і мікроавтобус Renault Master.

Водій легкового автомобіля намагався перебудуватися на іншу смугу руху для здійснення розвороту в бік міста Житомир. При цьому він не надав перевагу в русі мікроавтобусу, що і призвело до зіткнення.

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