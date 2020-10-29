Под Киевом произошло столкновение микроавтобуса и легкового авто, вследствие чего пострадало 12 человек

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, вблизи села Бузова столкнулись Kia Sorento и микроавтобус Renault Master.

Водитель легкового автомобиля пытался перестроиться на другую полосу движения для осуществления разворота в сторону города Житомир. При этом он не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, что и привело к столкновению.

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