Під Києвом померла від китайського вірусу сімейний лікар

Жінка працювала сімейним лікарем в амбулаторії села Велика Димерка Броварського району Київської області.

За інформацією головлікаря Бросварской багатопрофільної клінічної лікарні Валентина Баннюка, їй було 70 років і вона мала супутні медичні проблеми з нирками, які і стали причиною смерті в поєднанні з інфекцією і викликаними їй ускладненнями.

Раніше ми писали, що в лікарнях Київщини більше 500 пацієнтів на кисневій терапії.

Кількість складних випадків китайського вірусу на Київщині збільшується.

На кисневій підтримці 658 пацієнтів.

Про це повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

«У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих з підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Більше половини тисячі хворих потребують кисневої підтримки.

Таких 658 осіб. З них-24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ. Тому прошу всіх жителів бути максимально обачними, користуватися засобами захисту і з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень», - підкреслив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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