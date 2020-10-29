Под Киевом умерла от китайского вируса семейный врач

Женщина работала семейным врачом в амбулатории села Большая Дымерка Броварского района Киевской области.

По информации главврача Бросварской многопрофильной клинической больницы Валентина Баннюка, ей было 70 лет и она имела сопутствующие медицинские проблемы с почками, которые и стали причиной смерти в сочетании с инфекцией и вызванными ей осложнениями.

Ранее мы писали, что в больницах Киевщины больше 500 пациентов на кислородной терапии.

Количество сложных случаев китайского вируса на Киевщине увеличивается.

На кислородной поддержке 658 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации в Фейсбуке.

«В Киевской области 1074 жителей находятся в больницах. Речь идет о 783 больных с подтвержденным диагнозом коронавирус и 291 пациенте, который еще ожидает результатов ПЦР-тестирования. Более половины тысячи больных нуждаются в кислородной поддержке.

Таких 658 человек. Из них-24 больных в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. Поэтому прошу всех жителей быть максимально осмотрительными, пользоваться средствами защиты и с пониманием относиться к противоэпидемическим ограничениям», - подчеркнул председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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