У Києві чоловік загубив двох своїх онуків, і ті три кілометри йшли пішки через ліс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, у лісі біля вулиці Газопроводної чоловік загубив двох дітей - своїх онуків. Діти пройшли три кілометри пішки, перш ніж їх вдалося знайти.

За даними правоохоронців, чоловік збирав гриби в лісі разом з онуками і не помітив, коли загубив їх. Близько 14.00 він звернувся в поліцію і повідомив, що зникли його онуки - 6-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Для пошуку дітей був задіяний весь особовий склад Подільського управління поліції.

Коли приїхала поліція, чоловік розповів, що збирав гриби, але діти відійшли від нього і зникли. Спочатку він відправився на пошуки дітей самостійно, але знайти їх самотужки йому не вдалося.

Поліцейські, дізнавшись про інцидент, відразу ж відправились на пошуки дітей. Вже через 40 хвилин на вулиці Міський помітили хлопчика і дівчинку. Діти були трохи втомленими, але з ними, на щастя, нічого не сталося. Поліція відразу ж передала онуків дідусеві і провела з ним профілактичну бесіду.

"Онуків ми одразу відвезли дідусеві та провели з ним профілактичну бесіду щодо необхідності більш пильно слідкувати за дітьми та не допускати подібних випадків у майбутньому", - повідомили правоохоронці.

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