З ранку в Києві проходить акція протесту під стінами КСУ



Як передає Politeka.net, українці виступили проти скасування електронного декларування суддями КСУ.

Люди вважають, що під загрозою тепер покарання корупціонерів, безвіз і фінансова допомога від Заходу.

Мітингувальники під Конституційним судом вимагають відкрити їм ворота і впустити їх у двір КСУ. Сам двір закидали фаєрами і презервативами. Деякі навіть мали намір перелізти через паркан. До будівлі КСУ вже стягнуті силовики Нацгвардії і був помічений спецназ.

Раніше ми писали, що Конституційний суд вирішив скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та надання неправдивих даних у деклараціях.

Після цього, Володимир Зеленський скликав терміново засідання РНБО. Президент вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків і скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Фото: Клим Братківський.

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