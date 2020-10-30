С утра в Киеве проходит акция протеста под стенами КСУ
Как передает Politeka.net, украинцы выступили против отмены электронного декларирования судьями КСУ.
Люди считают, что под угрозой теперь наказание коррупционеров, безвиз и финансовая помощь от Запада.
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Митингующие под Конституционным судом требуют открыть им ворота и впустить их во двор КСУ. Сам двор забросали фаерами и презервативами. Некоторые даже намеревались перелезть через забор. К зданию КСУ уже стянуты силовики Нацгвардии и был замечен спецназ.
Ранее мы писали, что Конституционный суд решил отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение и предоставление неправдивых данных в декларациях.
После этого, Владимир Зеленский созвал срочно заседание СНБО. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Фото: Клим Братківський.
Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.
Ранее Politeka писала, что под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.