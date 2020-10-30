Українська столиця встановила новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 741 новий випадок за добу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт РНБО.

Так, у Києві за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусом заразилася 741 особа, що стало для столиці новим антирекордом.

Кількість нових випадків в Києві перевищила 700, і це вперше з початку пандемії. До цього антирекордом було 635 нових випадків зараження на COVID-19.

Загалом з початку пандемії в столиці коронавірус підтвердили вже у 36 768 осіб. З них 743 пацієнтів померли (за останню добу - 17 людей), 12 639 - одужали. Зараз активними хворими залишаються 23 386 осіб.

За добу в Україні всього було підтверджено 8 312 випадків зараження коронавірусом. Це вперше, коли кількість нових випадків перевищила 8 тисяч. Найбільше заражень зафіксували в Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській, Донецькій і Львівській областях.

Всього з початку пандемії захворіли 378 729 осіб. Активними хворими залишаються 216 662 людини.

Раніше повідомлялось, що реанімація інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 вже вщент заповнена. Крім того, за словами лікарів, вірус забирає життя і молодих люедй. Також медики розповіли, що у хворих часто буває висока температура, яка погано збивається.

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