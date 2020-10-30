Охорона приїхала, коли вже було пізно

У Києві розшукують крадіїв, які пограбували один із магазинів у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Зазначається, що в ніч з 29 на 30 жовтня у Києві був зламаний магазин TWO BRO, який знаходиться на Оболонському проспекті, 10.

"Злодії зламали ломом ролет і вирвали двері із замком. Вкрали 6 нових і уживаних iPhone. Так само вкрали касу кав'ярні", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що крадії діяли надвичайно оперативно - на пограбування їм знадобилось всього 40 секунд.

"Крадіжка зайняла до 40 секунд. Охорона, на жаль, приїхала через 3 хвилини після спрацювання сигналізації. Тікали за будинок, що на Оболонському проспекті, 10. Там, швидше за все, була припаркована їхні машина. Після цього, поїхали дворами", - йдеться в повідомленні.

Киян закликають поділитися будь-якою інформацією, відомою їм про даний інцидент.

"Може хто бачив або є записи якісь. Будь-яка інформація буде цінна. Дякуємо", - звернулись до жителів столиці.

На записі з камери спостереження можна побачити, як двоє чоловіків забігають у приміщення магазину. Один із них ломом розбиває вітрину та краде телефони, поки інший відкриває касу.

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