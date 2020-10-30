В Киеве разыскивают воров, ограбивших один из магазинов в столице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Отмечается, что в ночь с 29 на 30 октября в Киеве был взломан магазин TWO BRO, который находится на Оболонском проспекте, 10.
"Воры сломали ломом роллет и вырвали дверь с замком. Украли 6 новых и б/у iPhone. Так же украли кассу кофейни", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что воры действовали чрезвычайно оперативно - на ограбление им понадобилось всего 40 секунд.
"Кража заняла до 40 секунд. Охрана, к сожалению, приехала через 3 минуты после срабатывания сигнализации. Убегали за дом, что на Оболонском проспекте, 10. Там, скорее всего, была припаркована их машина. После этого, поехали дворами", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают поделиться любой информацией, известной им о данном инциденте.
"Может кто видел или есть записи какие-то. Любая информация будет ценна. Спасибо", - обратились к жителям столицы.
На записи с камеры наблюдения можно увидеть, как двое мужчин забегают в помещение магазина. Один из них ломом разбивает витрину и ворует телефоны, пока другой открывает кассу.
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