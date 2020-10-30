У Києві просять про допомогу у розпізнанні чоловіка, який пошкодив авто жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

За словами киянки, чоловіК,п охитуючись, підійшов до її автівки і відламав дзеркало. Інцидент стався на Оболоні.

"Друзі, допоможіть пізнати і знайти неадеквата! Мій автомобіль був припаркований на вулиці, я вже думала підніматися додому, але побачила, як до авто підійшов хитаючийся чоловік. Раптом він навмисно обламує дзеркало. Я відразу дзвоню в поліцію і йду за ним. Він розуміє, що я йду за ним і знімаю - починає уходити. Може хто впізнає цю людину?" - запитала киянка.

На опублікованих кадрах можна побачити, як авторка відео запитує у чоловіка, навіщо він відламав дзеркало, у відповідь на що чоловік хитає головою та йде геть.

Раніше повідомлялось, що уКиєві блогер зняв відео, як він ходить по супермаркету і футбольним м'ячем розбиває пляшки з алкогольними напоями, що стоять на полицях.

Так, Barovito зняв відео, де він розбивав вітрини київських супермаркетів футбольним м'ячем. На опублікованих кадрах можна побачити, що він зі своїм другом, який виконував роль воротаря, ходить по магазину і трощить товар, що стоїть на полицях.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.

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