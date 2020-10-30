В Киеве просят о помощи в распознании мужчины, который повредил авто женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев оперативный".

По словам киевлянки, мужчина, пошатываясь, подошел к ее машине и отломил зеркало. Инцидент произошел на Оболони.

"Ребята, помогите узнать и найти неадеквата! Мой автомобиль был припаркован на улице, я уже думала подниматься домой, но увидела, как к авто подошел шатающийся мужчина. Вдруг он намеренно обламывает зеркало. Я сразу звоню в полицию и иду за ним. Он понимает, что я иду за ним и снимаю - начинает уходить. Может кто узнает этого человека?" - спросила киевлянка.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как автор видео спрашивает у мужчины, зачем он отломал зеркало, в ответ на что тот качает головой и уходит прочь.

Ранее сообщалось, что в Киеве блогер снял видео, как он ходит по супермаркету и футбольным мячом разбивает бутылки с алкогольными напитками, стоящими на полках.

Так, Barovito снял видео, где он разбивал витрины киевских супермаркетов футбольным мячом. На опубликованных кадрах можно увидеть, что он со своим другом, который исполнял роль вратаря, ходит по магазину и громит товар, который стоит на полках.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

Ранее Politeka писала, что под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.