У Києві чоловік накинувся на жінку за те, що вона вдарила його машину самокатом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Типовий Київ".

Відомо, що інцидент стався на Позняках, у дворі на вулиці Драгоманова.

"Жінку з двома дітьми ледь не збиває Hyundai (КА 5826 ВЕ), за що вона штовхнула машину дитячим самокатом. Водієві це не сподобалося, він вийшов зі свого авто і почав бити жінку з дитиною на руках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відео можна побачити кров на обличчі дівчини. Також чутно крики переляканої дитини.

"До слова, водія не затримали. А як би ви вчинили, якби були на місці жінки і водія?" - запитали у підписників.

Авторка відео підійшла до водія та запитала, чи розуміє він, що його поведінка була неадекватною. У відповідь на це той почав кричати на жінку, яку вже побив, та запитувати, за що вона вдарила його машину. Жінка у відповідь на це зазначила, що це двір і пішохідна зона, на що водій має звертати увагу.

"А ти куди їдеш, я з двома дітьми йду!" - вигукнула киянка.

Паралельно жінка викликала на місце події поліцію, розповідаючи, що водій вдарив її, і вона стікає кров'ю.

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