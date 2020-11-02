В Киеве мужчина набросился на женщину за то, что она ударила его машину самокатом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Типичный Киев".

Известно, что инцидент произошел на Позняках, во дворе на улице Драгоманова.

"Женщину с двумя детьми едва не сбивает Hyundai (КА 5826 ВЕ), за что она толкнула машину детским самокатом. Водителю это не понравилось, он вышел из своего авто и начал бить женщину с ребенком на руках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео можно заметить кровь на лице девушки. Также слышны крики испуганного ребенка.

"К слову, водителя не задержали. А как бы вы поступили, если бы были на месте женщины и водителя?" - спросили у подписчиков.

Автор видео подошла к водителю и спросила, понимает ли он, что его поведение было неадекватным. В ответ на это тот начал кричать на женщину, которую уже избил, и спрашивать, за что она ударила его машину. Женщина в ответ на это отметила, что это двор и пешеходная зона, на что водитель должен обращать внимание.

"А ты куда едешь, я с двумя детьми иду!" - воскликнула киевлянка.

Параллельно женщина вызвала на место происшествия полицию, рассказывая, что водитель ударил ее, и она истекает кровью.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

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