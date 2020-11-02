Кияни вирішили "провчити" водія, який неправильно припаркував авто
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік dtp.kiev.ua.
Так, "герою паркування", який поставив свою машину посеред дороги, перекривши доступ до сміттєвих баків, до ручок дверей прив'язали пакети зі сміттям. Аналогічні "сюрпризи" розклали на даху і капоті авто.
"Рубрика: паркун дня", - йдеться у підписі до фото.
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"Шикарно", "Ну правильно прикрасили, адже скоро Новий рік! Мізків же вистачило перекрити доступ до смітника, хоча може теж викинули!?", "До Нового року готовий" - жартують в коментарях.
Раніше повідомлялось, що кияни креативно "покарали" водія, який залишив свою автівку на газоні. Так, у Києві водій залишив свій автомобіль на газоні, і люди дохідливо "донесли" йому, що так робити не варто. Інцидент стався на столичному проспекті Героїв Сталінграда, 15.
"Покарали любителя паркуватися на зеленій зоні", - написав журналіст у коментарі до фотографій.
Автомобіль порушника "прикрасили" пакетами зі сміттям. Крім того, під всі чотири колеса машини підклали бетонні півсфери.
Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучної ДТП.
Раніше Politeka писала, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.
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