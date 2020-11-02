Киевляне решили "проучить" водителя, который неправильно припарковал авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua.

Так, "герою парковки", который поставил свою машину посреди дороги, перекрыв доступ к мусорным бакам, к ручкам дверей привязали пакеты с мусором. Аналогичные "сюрпризы" разложили на крыше и капоте авто.

"Рубрика: паркун дня", - говорится в подписи к фото.

"Шикарно", "Ну правильно украсили, ведь скоро Новый год! Мозгов же хватило перекрыть доступ к мусорке, хотя может тоже выбросили!?", "К Новому году готов" - шутят в комментариях.

Ранее сообщалось, что киевляне креативно "наказали" водителя, который оставил свою машину на газоне. Так, в Киеве водитель оставил свой автомобиль на газоне, и люди доходчиво "донесли" ему, что так делать не стоит. Инцидент произошел на столичном проспекте Героев Сталинграда, 15.

"Наказали любителя парковаться на зеленой зоне", - написал журналист в комментарии к фотографиям.

Автомобиль нарушителя "украсили" пакетами с мусором. Кроме того, под все четыре колеса машины подложили бетонные полусферы.

Напомним, пьяная киевлянка, рискуя жизнью ребенка, вылетела на встречку и исчезла: видео громкого ДТП.

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