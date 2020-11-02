У Києві молодий хлопець випав з вікна на 24 поверсі

Трагедія трапилася в одній з висоток на вулиці Кам'янській, що в Дарницькому районі столиці.

Загиблому, як виявилося пізніше, 20 років. Політ виявився фатальним для нього, і отримані травми виявилися несумісні з життям.

Медики, які приїхали на місце, лише констатували його смерть.

Раніше ми писали, що в Києві дах одного з житлових будинків перетворився на "басейн" через дощі.

Так, кияни зняли на відео дах однієї з багатоповерхівок столиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що дах повністю залило водою, що фактично перетворило її в басейн.

"Жесть на Оболоні. Після дощу на даху багатоповерхівки на Героїв Дніпра вийшов повноцінний басейн на 3 доріжки. Вода вже почала протікати в будинок, її досі ніхто не відкачує і не накриває дах", - йдеться в підписі до відео.

Втім, деякі користувачі відзначають, що воду відкачали в той же день.

"Можна рибу розводити", "Ну якщо вже в Києві не будують нових басейнів, то нехай вже так", "новий аквапарк", "тим більше у нас на пальцях можна перерахувати будинки з басейнами на даху", - жартують в коментарях.

Нагадавши, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима...".

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