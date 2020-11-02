В Киеве молодой парень выпал из окна на 24 этаже

Трагедия случилась в одной из высоток на улице Камянской, что в Дарницком районе столицы.

Погибшему, как оказалось позже, 20 лет. Полет оказался роковым для него, и полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Медики, которые приехали на место, лишь констатировали его смерть.

Ранее мы писали, что в Киеве крыша одного из жилых домов превратилась в "бассейн" из-за дождей.

Так, киевляне сняли на видео крышу одной из многоэтажек столицы. На обнародованных кадрах можно увидеть, что крышу полностью залило водой, что фактически превратило ее в бассейн.

"Жесть на Оболони. После дождя на крыше многоэтажки на Героев Днепра вышел полноценный бассейн на 3 дорожки. Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", - говорится в подписи к видео.

Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что воду откачали в тот же день.

"Можно рыбу разводить", "Ну если уж в Киеве не строят новых бассейнов, то пусть уже так", "Новый аквапарк", "Тем более у нас на пальцах можно пересчитать дома с бассейнами на крыше", - шутят в комментариях.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

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