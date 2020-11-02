В Киеве молодой парень выпал из окна на 24 этаже
Трагедия случилась в одной из высоток на улице Камянской, что в Дарницком районе столицы.
Погибшему, как оказалось позже, 20 лет. Полет оказался роковым для него, и полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Медики, которые приехали на место, лишь констатировали его смерть.
"Невеста" Харламова Кошкина показала себя после пережитой операции: "Самое больное, что..."
В Украине появятся новые деньги со второго ноября: в НБУ разъяснили важные нюансы
Юная "жена" Эктора Хименес-Браво из "Мастер Шеф" неожиданно попала в кадр: "Что за девочка?"
Ушла из жизни знаменитая Королева красоты, последние фото модели: "Весь мир был у ее ног"
Ранее мы писали, что в Киеве крыша одного из жилых домов превратилась в "бассейн" из-за дождей.
Так, киевляне сняли на видео крышу одной из многоэтажек столицы. На обнародованных кадрах можно увидеть, что крышу полностью залило водой, что фактически превратило ее в бассейн.
"Жесть на Оболони. После дождя на крыше многоэтажки на Героев Днепра вышел полноценный бассейн на 3 дорожки. Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", - говорится в подписи к видео.
Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что воду откачали в тот же день.
"Можно рыбу разводить", "Ну если уж в Киеве не строят новых бассейнов, то пусть уже так", "Новый аквапарк", "Тем более у нас на пальцах можно пересчитать дома с бассейнами на крыше", - шутят в комментариях.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.
Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.