У Києві почалося створення першого мобільного госпіталю

МОЗ почало підготовку до розгортання першого мобільного госпіталю в Києві. Він розміститься в Палаці спорту.

Про це в інтерв'ю Сьогодні розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу".

Раніше ми писали, що в Києві дах одного з житлових будинків перетворився на "басейн" через дощі.

Так, кияни зняли на відео дах однієї з багатоповерхівок столиці. На оприлюднених кадрах можна побачити, що дах повністю залило водою, що фактично перетворило її в басейн.

"Жесть на Оболоні. Після дощу на даху багатоповерхівки на Героїв Дніпра вийшов повноцінний басейн на 3 доріжки. Вода вже почала протікати в будинок, її досі ніхто не відкачує і не накриває дах", - йдеться в підписі до відео.

Втім, деякі користувачі відзначають, що воду відкачали в той же день.

"Можна рибу розводити", "Ну якщо вже в Києві не будують нових басейнів, то нехай вже так", "новий аквапарк", "тим більше у нас на пальцях можна перерахувати будинки з басейнами на даху", - жартують в коментарях.

Нагадавши, під Києвом підірвали і пограбували банкомати, фото: "вкрали касети з грошима...".

Раніше Politeka писала, що у Києві "Бориспільський Експрес" збив дівчину, відео з місця.

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