В Киеве началось создание первого мобильного госпиталя

Минздрав начал подготовку к развертыванию первого мобильного госпиталя в Киеве. Он разместится во Дворце спорта.

Об этом в интервью Сегодня рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-мест, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала".

Ранее мы писали, что в Киеве крыша одного из жилых домов превратилась в "бассейн" из-за дождей.

Так, киевляне сняли на видео крышу одной из многоэтажек столицы. На обнародованных кадрах можно увидеть, что крышу полностью залило водой, что фактически превратило ее в бассейн.

"Жесть на Оболони. После дождя на крыше многоэтажки на Героев Днепра вышел полноценный бассейн на 3 дорожки. Вода уже начала протекать в дом, ее до сих пор никто не откачивает и не накрывает крышу", - говорится в подписи к видео.

Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что воду откачали в тот же день.

"Можно рыбу разводить", "Ну если уж в Киеве не строят новых бассейнов, то пусть уже так", "Новый аквапарк", "Тем более у нас на пальцах можно пересчитать дома с бассейнами на крыше", - шутят в комментариях.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, видео с места.

Также Politeka сообщала, что под Киевом мужчина пригрозил взорвать госучреждение, фото.