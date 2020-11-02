У Києві водія, який скоїв смертельну ДТП на Столичному шосе, засудили до 10 років тюрми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Так, 2 листопада водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих, було засуджено до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Суд у повному обсязі підтримав позицію прокурора та засудив обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавив чоловіка права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Також суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Обвинувачений був за кермом Mercedes-Benz GL 250D та допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson. В результаті зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі Hyundai Tucson. Водій, його дружина та їхня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер у "швидкій".

Під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.

Незважаючи на те, що 10 років - це максимальний термін, передбачений статтею, за якою звинувачують водія, українці висловили обурення таким "м'яким" покаранням.

"Шкода, що тільки 10 років закон дозволяє. Такі злочини давно треба перенести в 115-у. Це все одно, що стріляти з вогнепальної зброї в натовп: може когось вб'є, може ранить, а може - не потрапить ні в кого" , "4 життя забрав, і тільки 10 років!!!" - пишуть у коментарях.

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