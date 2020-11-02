У Києві водія, який скоїв смертельну ДТП на Столичному шосе, засудили до 10 років тюрми
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, 2 листопада водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих, було засуджено до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Безбашена Асмус в облягаючому костюмі засвітила худу фігуру, оцінили не всі: "Могла б і не вбиратися"
Івлєєва з "Орла і решки" в зухвалому вбранні з бюстом напоказ змусила фанатів втратити дар мови: "Ух небезпека"
Російська Кардашьян розігралася в спальні і розбурхала фантазії млосним виглядом: "Фігурка супер"
У Києві викладач вишу вистрибнув з вікна, фото: "залишив записку..."
Незважаючи на те, що 10 років - це максимальний термін, передбачений статтею, за якою звинувачують водія, українці висловили обурення таким "м'яким" покаранням.
"Шкода, що тільки 10 років закон дозволяє. Такі злочини давно треба перенести в 115-у. Це все одно, що стріляти з вогнепальної зброї в натовп: може когось вб'є, може ранить, а може - не потрапить ні в кого" , "4 життя забрав, і тільки 10 років!!!" - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, трагедія сталася на Хрещатику: фото і що відомо про водія, який позбавив людей життя.
Як повідомляла Politeka, у Києві п'яний водій на Porsche вилетів на тротуар і збив пішохода: відео моторошної ДТП.
Також Politeka писала, що в Одесі автомобіль зніс чоловіка на "зебрі": кадри фатальної аварії.