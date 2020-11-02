У Києві сталася ДТП за участі пішохода і таксі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, на вулиці Наталії Ужвій під колеса таксі Bolt на автомобілі Skoda потрапив пішохід, який намагався перебігти дорогу в непризначеному для цього місці. Зокрема, він перебігав дорогу у 10 метрах від пішохідного переходу.

Зазначаєтсья, що постраждалого госпіталзували лікарі швидкої.

На опублікованих кадрах можна побачити, що певну ділянку проїжджої частини огородили дорожніми конусами як місце ДТП.

У коментарях до відео кияни пишуть, що на даній ділянці дороги пішохідний перехід дійсно залишає бажати кращого - поганий огляд, а машини здебільшого продовжують їхати на високій швидкості.

Раніше повідомлялось, що 30 жовтня в центрі Києва сталася аварія - авто вилетіло на пішохідну зону, в результаті чого загинуло двоє людей. Крім цього, кілька постраждалих перебувають у машині швидкої. При цьому результат алко-тесту показав, що водій був тверезим. Є інформація, що водій був після операції, і на момент ДТП він втратив свідомість за кермом. Причина погіршення здоров'я громадянина – недавня операція на серці (стентування).

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