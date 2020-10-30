Водій, який влаштував смертельну ДТП на Хрещатику, пройшов алко-тест
 
Як передає Politeka, відповідне відео опублікували в пабліку "Київ оперативний".
 
"З‘явилось ексклюзивно відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, який насмерть збив двох людей і ще 4-х травмував", - йдеться в повідомленні.
 
На опублікованому записі можна побачити, як водій проходить тест на алкоголь, і люди дивуються, адже результат свідчить про те, що чоловік за кермом був повністю тверезим.

"Що за маячня, такого бути не може", - говорить чоловік, що знімає процес на відео.

Також є інформація, що водій був після операції, і на момент ДТП він втратив свідомість за кермом.

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Смертельну ДТП вже прокоментував заступник міністра МВС Анатон Геращенко.

За його словами, водію стало зле, і він втратив свідомість за кермом.

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Як відомо, 30 жовтня в центрі Києва сталася аварія - авто вилетіло на пішохідну зону, в результаті чого загинуло двоє людей. Крім цього, кілька постраждалих перебувають у машині швидкої. 

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