Також є інформація, що водій був після операції, і на момент ДТП він втратив свідомість за кермом.
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За його словами, водію стало зле, і він втратив свідомість за кермом.
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