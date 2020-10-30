Водій, який влаштував смертельну ДТП на Хрещатику, пройшов алко-тест

"З‘явилось ексклюзивно відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, який насмерть збив двох людей і ще 4-х травмував", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому записі можна побачити, як водій проходить тест на алкоголь, і люди дивуються, адже результат свідчить про те, що чоловік за кермом був повністю тверезим.

"Що за маячня, такого бути не може", - говорить чоловік, що знімає процес на відео.