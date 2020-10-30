Пішохода відкинуло на кілька метрів

У Києві сталася ДТП, у якій постраждав пішоход

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, пізно ввечері у четвер, 29 жовтня, сталася ДТП за участю позашляховика Porsche.

Інцидент стався на станції метро Мінська. За даними патрульних, водій автомобіля на повороті намагався об'їхати автобус, але не впорався з керуванням і влетів в стовп. Під час зіткнення авто зачепило пішохода, якого в результаті цієї аварії відкинуло на декілька метрів.

"Автомобіль Porsche з'їхав з проїзної частини, здійснив наїзд на огорожу, яка травмувала пішохода на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Патрульні розповіли, що у водія і пасажира Porsche виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Пішоход в результаті ДТП отримав травми і його госпіталізували в лікарню.

"Вкотре наголошуємо, що алкоголь та кермо несумісні", - наголосили у поліції.

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