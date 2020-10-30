Пешехода отбросило на несколько метров

В Киеве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, поздно вечером в четверг, 29 октября, произошло ДТП с участием внедорожника Porsche.

Инцидент произошел на станции метро Минская. По данным патрульных, водитель автомобиля на повороте пытался объехать автобус, но не справился с управлением и влетел в столб. Во время столкновения авто задело пешехода, которого в результате этой аварии отбросило на несколько метров.

"Автомобиль Porsche съехал с проезжей части, совершил наезд на ограждение, которое травмировало пешехода на тротуаре", - говорится в сообщении.

Патрульные рассказали, что у водителя и пассажира Porsche обнаружили признаки алкогольного опьянения. Пешеход в результате ДТП получил травмы и его госпитализировали в больницу.

"В очередной раз подчеркиваем, что алкоголь и руль несовместимы", - отметили в полиции.

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