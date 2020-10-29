Потерпілий лежить на землі і чекає лікарів

У Києві на дорозі збили велосипедиста, в результаті чого той отримав травмування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, зазначається, що ДТП за участю велосипедиста сталася на перетині вулиць Автозаводська і Лугова. Травмований велосипедист лежить на землі, на місці події чекають на медиків.

Повідомляється, що хлопець отримав відкритий перелом ноги.

"П'яна вело-ДТП в Києві на перетині Автозаводської і Лугової: збили велосипедиста, лежить з відкритим переломом ноги. Очікують поліцію і медиків. Будьте уважні і обережні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві розгромили зупинку громадського транспорту. Так, вночі у вівторок, 27 жовтня, в Дніпровському районі Києва п'яний велосипедист в'їхав в скляну зупинку і розбив її. Інцидент стався на вулиці Алматинській.

"На Алматинській п'яний розбив зупинку і покинув місце події. На відео сам момент, як це сталося", - повідомляли у соцмережі.

На опублікованих кадрах видно, як велосипедист в темний час доби в'їжджає у зупинку громадського транспорту, розбиває скло, а сам падає на землю.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

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