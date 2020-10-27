У Києві розгромили зупинку громадського транспорту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік dtp.kiev.ua.
Так, вночі у вівторок, 27 жовтня, в Дніпровському районі Києва п'яний велосипедист в'їхав в скляну зупинку і розбив її. Інцидент стався на вулиці Алматинській.
"На Алматинській п'яний розбив зупинку і покинув місце події. На відео сам момент, як це сталося", - йдеться в повідомленні.
Екс-солістка "Серебро" пограла з фантазіями чоловіків, вбравшись в чорну сіточку: "Я від тебе кайфую"
Жигунов покинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі та фото розлучниці
Новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через виліт Петрожицької: "Бридко було..."
Маркл і Гаррі довели до сказу Вільяма, скандал не вщухає: "Вирішили по-тихому повернутися..."
Чи вдалося зловити нетверезого водія - поки невідомо.
На опублікованих кадрах можна побачити, як велосипедист в темний час доби в'їжджає у зупинку громадського транспорту, розбиває скло, а сам падає на землю.
Раніше повідомлялось, що у Києві судитимуть трьох уродженців Закарпаття за вчинення хуліганства у Голосіївському районі.
Правоохоронці повідомляють, що під час конфлікту з компанією киян зловмисники знайшли на території продовольчого ринку стільці й дошки та почали кидати їх у бік своїх опонентів. У результаті інциденту двох чоловіків з травмами голови госпіталізували у лікарню. Тепер правопорушникам загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.
Раніше Politeka писала, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.
Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.