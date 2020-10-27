У Києві розгромили зупинку громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік dtp.kiev.ua.

Так, вночі у вівторок, 27 жовтня, в Дніпровському районі Києва п'яний велосипедист в'їхав в скляну зупинку і розбив її. Інцидент стався на вулиці Алматинській.

"На Алматинській п'яний розбив зупинку і покинув місце події. На відео сам момент, як це сталося", - йдеться в повідомленні.

Чи вдалося зловити нетверезого водія - поки невідомо.

На опублікованих кадрах можна побачити, як велосипедист в темний час доби в'їжджає у зупинку громадського транспорту, розбиває скло, а сам падає на землю.

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