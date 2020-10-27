В Киеве разгромили остановку общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик dtp.kiev.ua.

Так, ночью во вторник, 27 октября, в Днепровском районе Киева пьяный велосипедист въехал в стеклянную остановку и разбил ее. Инцидент произошел на улице Алматинской.

"На Алматинской пьяный разбил остановку и покинул место происшествия. На видео сам момент, как это произошло", - говорится в сообщении.

Удалось ли поймать нетрезвого водителя - пока что неизвестно.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как велосипедист в темное время суток въезжает в остановку общественного транспорта, разбивает стекло, а сам падает на землю.

В комментариях к видео пишут, что велосипедисты достаточно часто едут "не глядя", потому такой исход вполне ожидаем. Кроме того, стекла на остановке прозрачные, потому ночью их действительно можно было не заметить.

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