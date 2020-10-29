Пострадавший лежит на земле и ждет врачей

В Киеве на дороге сбили велосипедиста, в результате чего тот получил травмы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, отмечается, что ДТП с участием велосипедиста произошло на пересечении улиц Автозаводская и Луговая. Травмированный велосипедист лежит на земле, на месте происшествия ждут медиков.

Сообщается, что парень получил открытый перелом ноги.

"Пьяное вело-ДТП в Киеве на пересечении Автозаводской и Луговой: сбили велосипедиста, лежит с открытым переломом ноги. Ожидают полицию и медиков. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве разгромили остановку общественного транспорта. Так, ночью во вторник, 27 октября, в Днепровском районе Киева пьяный велосипедист въехал в стеклянную остановку и разбил ее. Инцидент произошел на улице Алматинской.

"На Алматинской пьяный разбил остановку и покинул место происшествия. На видео сам момент, как это произошло", - сообщали в соцсети.

На опубликованных кадрах видно, как велосипедист в темное время суток въезжает в остановку общественного транспорта, разбивает стекла, а сам падает на землю.

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