Водитель, устроивший смертельное ДТП на Крещатике, прошел алко-тест
 
Как передает Politeka, соответствующее видео опубликовали в пабликк "Киев Оперативный".
 
"Появилось эксклюзивно видео прохождения теста на состояние алкогольного опьянения водителя Land Rover, который насмерть сбил двух человек и еще 4-х травмировал", - говорится в сообщении.
 
На опубликованной записи можно увидеть, как водитель проходит тест на алкоголь, и люди удивляются, так как результат свидетельствует о том, что мужчина за рулем был полностью трезвым.

"Что за бред, такого быть не может", - говорит мужчина, снимающий процесс на видео.

Также есть информация, что водитель был после операции, и на момент ДТП он потерял сознание за рулем.

Популярные статьи сейчас

Русская Кардашьян на диванчике без стыда показала свой шестой размер: "Достойна поцелуев"

Как выглядели Тодоренко, Асмус, Гагарина и другие звезды, которые вышли замуж "по залету": топ беременных невест

Новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально"

Народ поглумился над рекордно обедневшей Ротару: "Сразу лицо поменялось, а люди всю жизнь без денег"
Показать еще

Смертельное ДТП уже прокомментировал заместитель министра МВД Анатон Геращенко.

По его словам, водителю стало плохо, и он потерял сознание за рулем.

Причина ухудшения здоровья гражданина Назаренко - недавняя операция на сердце (стентирование).

Remote file

Как известно, 30 октября в центре Киева произошла авария - авто вылетело на пешеходную зону, в результате чего погибли два человека. Кроме этого, несколько пострадавших находятся в машине скорой. 

Напомним, что получил травму черепа и впал в кому: медики борются за жизнь Одесского чемпиона.

Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.

Также Politeka писала, что в Одессе автомобиль снес мужчину на "зебре": кадры роковой аварии.