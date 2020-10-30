Также есть информация, что водитель был после операции, и на момент ДТП он потерял сознание за рулем.
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Смертельное ДТП уже прокомментировал заместитель министра МВД Анатон Геращенко.
По его словам, водителю стало плохо, и он потерял сознание за рулем.
Причина ухудшения здоровья гражданина Назаренко - недавняя операция на сердце (стентирование).
Как известно, 30 октября в центре Киева произошла авария - авто вылетело на пешеходную зону, в результате чего погибли два человека. Кроме этого, несколько пострадавших находятся в машине скорой.
Напомним, что получил травму черепа и впал в кому: медики борются за жизнь Одесского чемпиона.
Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.
Также Politeka писала, что в Одессе автомобиль снес мужчину на "зебре": кадры роковой аварии.