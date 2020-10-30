Водитель, устроивший смертельное ДТП на Крещатике, прошел алко-тест

"Появилось эксклюзивно видео прохождения теста на состояние алкогольного опьянения водителя Land Rover, который насмерть сбил двух человек и еще 4-х травмировал", - говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, как водитель проходит тест на алкоголь, и люди удивляются, так как результат свидетельствует о том, что мужчина за рулем был полностью трезвым.

"Что за бред, такого быть не может", - говорит мужчина, снимающий процесс на видео.