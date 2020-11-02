В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и такси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, на улице Натальи Ужвий под колеса такси Bolt на автомобиле Skoda попал пешеход, который пытался перебежать дорогу в непредназначенном для этого месте. В частности, он перебегал дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали врачи скорой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что определенный участок проезжей части оградили дорожными конусами как место ДТП.

В комментариях к видео киевляне пишут, что на данном участке дороги пешеходный переход действительно оставляет желать лучшего - плохой обзор, а машины в основном продолжают ехать на высокой скорости.

Ранее сообщалось, что 30 октября в центре Киева произошла авария - авто вылетело на пешеходную зону, в результате чего погибли два человека. Кроме этого, несколько пострадавших находятся в машине скорой. При этом результат алко-теста показал, что водитель был трезвым. Есть информация, что водитель был после операции, и на момент ДТП он потерял сознание за рулем. Причина ухудшения здоровья гражданина - недавняя операция на сердце (стентирование).

Напомним, трагедия на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни.

Как сообщала Politeka, в Киеве пьяный водитель на Porsche вылетел на тротуар и сбил пешехода: видео жуткого ДТП.

Также Politeka писала, что в Одессе автомобиль снес мужчину на "зебре": кадры роковой аварии.