В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и такси
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, на улице Натальи Ужвий под колеса такси Bolt на автомобиле Skoda попал пешеход, который пытался перебежать дорогу в непредназначенном для этого месте. В частности, он перебегал дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали врачи скорой.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что определенный участок проезжей части оградили дорожными конусами как место ДТП.
В комментариях к видео киевляне пишут, что на данном участке дороги пешеходный переход действительно оставляет желать лучшего - плохой обзор, а машины в основном продолжают ехать на высокой скорости.
Ранее сообщалось, что 30 октября в центре Киева произошла авария - авто вылетело на пешеходную зону, в результате чего погибли два человека. Кроме этого, несколько пострадавших находятся в машине скорой. При этом результат алко-теста показал, что водитель был трезвым. Есть информация, что водитель был после операции, и на момент ДТП он потерял сознание за рулем. Причина ухудшения здоровья гражданина - недавняя операция на сердце (стентирование).
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