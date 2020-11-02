В Киеве водителя, совершившего смертельное ДТП на Столичном шоссе, приговорили к 10 годам тюрьмы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, 2 ноября водитель, совершивший ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых, был приговорен к наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишил мужчину права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Кроме того, виновнику ДТП предстоит возместить нанесенный потерпевшим ущерб - соответствующее решение также утвердили в суде.

Обвиняемый был за рулем Mercedes-Benz GL 250D и допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле Hyundai Tucson. Водитель, его жена и их дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался в "скорой".

Во время ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Несмотря на то, что 10 лет - это максимальный срок, предусмотренный статьей, по которой обвиняют водителя, украинцы выразили возмущение таким "мягким", по их мнению, наказанием за смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека.

"Жаль, что только 10 лет закон позволяет. Такие преступления давно надо перенести в 115-ю. Это все равно, что стрелять из огнестрельного оружия в толпу: может кого-то убьет, может ранит, а может - не попадет ни в кого", "4 жизни унес и только 10 лет!!!" - пишут в комментариях.

Напомним, трагедия произошла на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни.

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