В Киеве водителя, совершившего смертельное ДТП на Столичном шоссе, приговорили к 10 годам тюрьмы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, 2 ноября водитель, совершивший ДТП на Столичном шоссе, в котором погибли двое детей и двое взрослых, был приговорен к наказанию в виде 10 лет лишения свободы.
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Несмотря на то, что 10 лет - это максимальный срок, предусмотренный статьей, по которой обвиняют водителя, украинцы выразили возмущение таким "мягким", по их мнению, наказанием за смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека.
"Жаль, что только 10 лет закон позволяет. Такие преступления давно надо перенести в 115-ю. Это все равно, что стрелять из огнестрельного оружия в толпу: может кого-то убьет, может ранит, а может - не попадет ни в кого", "4 жизни унес и только 10 лет!!!" - пишут в комментариях.
Напомним, трагедия произошла на Крещатике: фото и что известно о водителе, который лишил людей жизни.
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