Чоловік пригрозив підірвати кафе в Печерському районі Києва

Відповідне повідомлення отримала столична поліція, повідомляє "Суспільне" з посиланням на правоохоронців.

У поліції уточнили, що мова йде про вулицю Лесі Українки.

На місце терміново виїхала слідчо-оперативна група.

"Поліція Києва отримала повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати кафе в Печерському районі столиці. У відомстві підтвердили, що для перевірки цієї інформації на місце інциденту направили слідчо-оперативну групу", – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, зловмисника вже затримали. Він сидить у закладі і постійно хреститься. Людей з кафе евакуювали. Попередньо, ніхто не постраждав.



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Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали двох людей



У понеділок, 2 листопада, виникла пожежа в 18-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.



Травмованих та загиблих не виявлено.

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