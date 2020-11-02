Чоловік пригрозив підірвати кафе в Печерському районі Києва
Відповідне повідомлення отримала столична поліція, повідомляє "Суспільне" з посиланням на правоохоронців.
У поліції уточнили, що мова йде про вулицю Лесі Українки.
На місце терміново виїхала слідчо-оперативна група.
"Поліція Києва отримала повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати кафе в Печерському районі столиці. У відомстві підтвердили, що для перевірки цієї інформації на місце інциденту направили слідчо-оперативну групу", – йдеться в повідомленні.
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За даними ЗМІ, зловмисника вже затримали. Він сидить у закладі і постійно хреститься. Людей з кафе евакуювали. Попередньо, ніхто не постраждав.
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Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали двох людей
У понеділок, 2 листопада, виникла пожежа в 18-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва.
На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.
Травмованих та загиблих не виявлено.
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