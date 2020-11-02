Мужчина пригрозил взорвать кафе в Печерском районе Киева
Соответствующее сообщение получила столичная полиция, сообщает "Суспільне" со ссылкой на правоохранителей.
В полиции уточнили, что речь идет об улице Леси Украинки.
На место срочно выехала следственно-оперативная группа.
"Полиция Киева получила сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать кафе в Печерском районе столицы. В ведомстве подтвердили, что для проверки этой информации на место инцидента направили следственно-оперативную группу", – говорится в сообщении.
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По данным СМИ, злоумышленника уже задержали. Он сидит в заведении и постоянно крестится. Людей из кафе эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.
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Травмированных и погибших не обнаружено.
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