Мужчина пригрозил взорвать кафе в Печерском районе Киева

Соответствующее сообщение получила столичная полиция, сообщает "Суспільне" со ссылкой на правоохранителей.

В полиции уточнили, что речь идет об улице Леси Украинки.

На место срочно выехала следственно-оперативная группа.

"Полиция Киева получила сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать кафе в Печерском районе столицы. В ведомстве подтвердили, что для проверки этой информации на место инцидента направили следственно-оперативную группу", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, злоумышленника уже задержали. Он сидит в заведении и постоянно крестится. Людей из кафе эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.



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В понедельник, 2 ноября, возник пожар в 18-этажном жилом доме в Дарницком районе Киева.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.



Травмированных и погибших не обнаружено.

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