Людей не впускають і не випускають

У Києві надійшло повідомлення про замінування метрополітену

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "КП Київський метрополітен" у соцмережі.

Так, у четвер, 5 листопада, в Києві повідомили про замінування станції метро "Площа Льва Толстого".

Анонімний дзвінок правоохоронці отримали близько 12 години дня.

Як повідомили у пресслужбі київського метрополітену, станцію і пересадку закрили на вхід і вихід.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – йдеться в повідомлені.

Також інформацію підтвердили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що про відкриття станції повідомлять одразу після перевірки.

Раніше повідомлялось, що у Києві заявили про мінування торговельно-розважального центру "Глобус". На місце одразу виїхала поліція та кінологи. Після ретельної перевірки об'єкта та прилеглої території небезпечних предметів та речовин виявлено не було.

В поліції розповіли, що повідомлення про замінування отримав представник "Глобусу" - лист надійшов на електронну пошту. З ТРЦ евакуювали близько двох тисяч людей.

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