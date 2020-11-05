У Києві надійшло повідомлення про замінування метрополітену
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "КП Київський метрополітен" у соцмережі.
Так, у четвер, 5 листопада, в Києві повідомили про замінування станції метро "Площа Льва Толстого".
Анонімний дзвінок правоохоронці отримали близько 12 години дня.
Як повідомили у пресслужбі київського метрополітену, станцію і пересадку закрили на вхід і вихід.
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"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", – йдеться в повідомлені.
Також інформацію підтвердили у пресслужбі КМДА.
Зазначається, що про відкриття станції повідомлять одразу після перевірки.
Раніше повідомлялось, що у Києві заявили про мінування торговельно-розважального центру "Глобус". На місце одразу виїхала поліція та кінологи. Після ретельної перевірки об'єкта та прилеглої території небезпечних предметів та речовин виявлено не було.
В поліції розповіли, що повідомлення про замінування отримав представник "Глобусу" - лист надійшов на електронну пошту. З ТРЦ евакуювали близько двох тисяч людей.
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