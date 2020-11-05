В Киеве поступило сообщение о минировании метрополитена
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "КП Киевский метрополитен" в соцсети.
Так, в четверг, 5 ноября, в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Площадь Льва Толстого".
Анонимный звонок от "минера" правоохранители получили около 12 часов дня.
Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена, станцию метро и пересадку в связи с "минированием" закрыли на вход и выход.
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"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.
Также информацию подтвердили в пресс-службе КГГА.
Отмечается, что об открытии станции киевлянам сообщат сразу же после осуществления должной проверки.
Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о минировании торгово-развлекательного центра "Глобус". На место сразу выехала полиция и кинологи. После тщательной проверки объекта и прилегающей территории опасных предметов и веществ обнаружено не было.
В полиции рассказали, что сообщение о заминировании получил представитель "Глобуса" - письмо поступило на электронную почту. Из ТРЦ эвакуировали около двух тысяч человек.
Следует отметить, что ложное сообщение о минировании предусматривает уголовную ответственность. В частности, в отношении лже-минера "Глобуса" правоохранители открыли дело по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание гражданина, который заявил о взрывчатке в "Глобусе.
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