Людей не впускают и не выпускают

В Киеве поступило сообщение о минировании метрополитена

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "КП Киевский метрополитен" в соцсети.

Так, в четверг, 5 ноября, в Киеве сообщили о заминировании станции метро "Площадь Льва Толстого".

Анонимный звонок от "минера" правоохранители получили около 12 часов дня.

Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена, станцию метро и пересадку в связи с "минированием" закрыли на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Также информацию подтвердили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что об открытии станции киевлянам сообщат сразу же после осуществления должной проверки.

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о минировании торгово-развлекательного центра "Глобус". На место сразу выехала полиция и кинологи. После тщательной проверки объекта и прилегающей территории опасных предметов и веществ обнаружено не было.

В полиции рассказали, что сообщение о заминировании получил представитель "Глобуса" - письмо поступило на электронную почту. Из ТРЦ эвакуировали около двух тысяч человек.

Следует отметить, что ложное сообщение о минировании предусматривает уголовную ответственность. В частности, в отношении лже-минера "Глобуса" правоохранители открыли дело по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Сейчас усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание гражданина, который заявил о взрывчатке в "Глобусе.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

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