У Києві "євробляхери", які проводять мітинг під Верховною Радою, перекрили центр столиці, і між протестувальниками і правоохоронцями почалися сутички

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у "євробляхерів" почалися зіткнення з поліцією після того, як правоохоронці спробували відібрати у них покришки з дисками. За словами поліцейських, протестувальники хотіли їх підпалити.

"Зараз правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу. Підтримуєте правоохонців?" - запитують автори у підписників.

На опублікованих кадрах можна побачити, що посеред дороги між поліцією та протестувальниками почалась бійка. Правоохоронці намагаються відтягнути "євробляхерів" в бік, а ті, у свою чергу, чинять спротив.

В коментарях до відео українці здебільшого підтримали поліцейських, заявивши, що "втомились" від "євроблях".

"Дістали ви зі своїми машинами реально", "Дурні", "Треба було самих бляхерів шинами обкласти", "Цирк", "У мене в місті одні парковки і машини кругом, скільки, *лять, цих машин ви ще везти будете, та що б вони у вас у всіх згоріли під три чорти, задовбали", - пишуть в коментарях.

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