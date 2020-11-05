Учасники мітингу "євробляхерів" перекрили вулицю Грушевського від Верховної Ради до стадіону "Динамо", через що нардепи не можуть виїхати на своїй авто від будівлі парламенту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, повідомляється, що через акцію протесту автомобілі депутатів не можуть покинути парламент.

У четвер, 5 листопада, мітингувальники на автомобілях з іноземною реєстрацією вимагали, щоб до першої години дня було розглянуто новий законопроєкт щодо розмитнення.

Згодом стало відомо, що під Кабміном почалися зіткнення "євробляхерів" з поліцією після того, як правоохоронці спробували відібрати покришки з дисками у протестувальників. За словами поліції, вони хотіли їх підпалити.

В коментарях далеко не всі висловили відтримку учасникам мітингу.

"Хто хотів, давно розмитнили, і я в тому числі) Залишилися одні халявщики", "Спаліть їм бляхи", "Всіх на смітник", "Хтось за ними стоїть, не вірю я в гнів народу, там просто фінансовий інтерес" , "Ну ось, можна відразу приїжджати і штрафувати. А потім спокійно прийняти закон. І бюджет поповнили, і обіцянки виконали", - пишуть в коментарях.

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