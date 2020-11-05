Участники митинга "евробляхеров" перекрыли улицу Грушевского от Верховной Рады до стадиона "Динамо", из-за чего нардепы не могут выехать на своем авто от здания парламента
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Так, сообщается, что из-за акции протеста автомобили депутатов не могут покинуть парламент.
В четверг, 5 ноября, митингующие на автомобилях с иностранной регистрацией требовали, чтобы до часа дня был рассмотрен новый законопроект о растаможке.
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Впоследствии стало известно, что под Кабмином начались столкновения "евробляхеров" с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать покрышки с дисками у протестующих. По словам полиции, они хотели их поджечь.
В комментариях далеко не все выразили поддержку участникам митинга.
"Кто хотел, давно растаможили, и я в том числе) Остались одни халявщики", "Сожгите им бляхи", "Всех на свалку", "Кто за ними стоит, не верю я в гнев народа, там просто финансовый интерес" , "Ну вот, можно сразу приезжать и штрафовать. А потом спокойно принять закон. И бюджет пополнили, и обещания выполнили", - пишут в комментариях.
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