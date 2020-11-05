В Киеве "евробляхеры", которые проводят митинг под Верховной Радой, перекрыли центр столицы, и между протестующими и правоохранителями начались столкновения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, у "евробляхеров" начались столкновения с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать у них покрышки с дисками. По словам полицейских, протестующие хотели их поджечь.

"Сейчас правоохранителями были приняты неотложные меры противодействия лицам, которые второй день подряд перекрывают центр города. Сегодня те уже начали ставить автомобильные шины на дорогу. Поддерживаете правоохранителей?"- спрашивают авторы у подписчиков.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что посреди дороги между полицией и протестующими началась драка. Правоохранители пытаются оттянуть "евробляхеров" в сторону, а те, в свою очередь, оказывают сопротивление.

В комментариях к видео украинцы в основном поддержали полицейских, заявив, что "устали" от "евроблях".

"Заколебали вы со своими машинами реально", "Дураки", "Надо было самих бляхеров шинами обложить", "Цирк", "У меня в городе одни парковки и машины кругом, сколько, *лять, этих машин вы еще будете везти, да что бы они у вас у всех сгорели ко всем чертям, заколебали", - пишут в комментариях.

Напомним, нардепы оказались в ловушке, протестующие заблокировали дорогу возле Рады: видео с места.

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