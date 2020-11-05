У Білій Церкві Київської області пошкодили пам'ятник Небесної сотні та зірвали прапор України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Відомо, що інцидент стався в ніч з 4 на 5 листопада.

Так, невідомі зловмисники пошкодили пам'ятник Героям Небесної сотні, а також зірвали прапор України.

На знімку, зробленому на місці події, видно, що елементи конструкції були зламані. Також біля пам'ятного знака зірваний український державний прапор - на його місці залишились тільки шматочки тканини.

Про факт пошкодження меморіалу і національної символіки вже повідомили правоохоронцям.

Наразі поліція встановлює осіб, причетних до вандалізму, їх будуть розшукувати. Також оперативники вирішують, як кваліфікувати правопорушення та за якою статтею карати винних.

Раніше повідомлялось, що випадок наруги над меморіалом Героям Небесної сотні стався у Києві. Третьокурсник справив нужду на меморіал, і цей інцидент потрапив на відео. Поліції вдалося встановити особу хлопця - ним виявився студент столичного вишу. Також відомо, що він переїхав у Київ з Донецька. Після цього випадку переселенця відрахували з університету.

Нагадаємо, п'яна киянка, ризикуючи життям дитини, вилетіла на зустрічку і зникла: відео гучного ДТП.

Раніше Politeka писала, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.

Також Politeka повідомляла, що під Києвом чоловік пригрозив підірвати держустанову, фото.