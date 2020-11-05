В Белой Церкви Киевской области повредили памятник Небесной сотне и сорвали флаг Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Известно, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.

Так, неизвестные злоумышленники повредили памятник Героям Небесной сотни, а также сорвали флаг Украины.

На снимке, сделанном на месте происшествия, видно, что элементы конструкции были сломаны. Также возле памятного знака сорван государственный флаг - на его месте остались только кусочки ткани.

О факте повреждения мемориала и национальной символики уже сообщили правоохранителям.

Сейчас полиция устанавливает особ, причастных к вандализму, их будут разыскивать. Также оперативники решают, как квалифицировать правонарушение и по какой статье наказывать виновных.

Ранее сообщалось, что случай надругательства над мемориалом Героям Небесной Сотни произошел в Киеве. Третьекурсник справил нужду на мемориал, и этот инцидент попал на видео. Полиции удалось установить личность парня - им оказался студент столичного вуза. Также известно, что он переехал в Киев из Донецка. После этого случая переселенца отчислили из университета.

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