В Києві невідомі нападають на людей біля метро

Як передає Politeka.net, про це повідомила у Facebook киянка Вікторія Бугро.

Дівчина розповіла, що біля ст.м. Героїв Дніпра невідомі чоловіки нападають на місцевих жителів.

Також дівчина написала прикмети чоловіків.

"Зріст від 190 см, темна куртка до колін, на голові капюшон з хутром. Хлопець молодий-до 25 років, спортсмен і дуже жорстокий", – описала Вікторія одного з нападників.

Гроші і дорогі речі чоловікам не потрібні, проте все одно проходяться по кишенях жертв перед тим як втекти.

"Вже 5 випадків, один смертельний, людина померла від побоїв у лікарні" – запевняє Вікторія Бугро.

Раніше ми писали, що Чорнобиль буде закритим для туристів мінімум протягом місяця - до 30 листопада 2020 року.

Так, зона Чорнобильської атомної електростанції буде закрита для туристів у зв'язку з введенням карантину, пов'язаного з епідемією коронавірусу.

У прес-службі підкреслили, що хоч зона ЧАЕС і буде закритою для туристів, у людей все ж буде можливість відвідувати місця, які розташовані поруч зі станцією.

"У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними із запобіганням поширенню на території Чорнобильської АЕС гострої респіраторної хвороби COVID-19, адміністрація ЧАЕС обмежила ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції і в будівлі як мінімум до 30 листопада 2020 року, але відвідати місця і об'єкти, розташовані навколо станції, можна. Так, безперешкодно відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться Стіна пам'яті і скульптура Прометея, і побачать новий конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС", - повідомили в прес-службі.

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