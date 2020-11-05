В Киеве ярко разрисовали автомобиль, который был припаркован на улице

Как передает Politeka.net, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Машина была припаркована на одной из улиц на Подоле. Неизвестные просто обрисовали все авто: двери, багажник, капот. Есть вероятность, что это сделали подростки.

Ранее мы писали, что Чернобыль будет закрытым для туристов минимум в течение месяца - до 30 ноября 2020 года.

Так, зона Чернобыльской атомной электростанции будет закрыта для туристов в связи с введением карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

В пресс-службе подчеркнули, что хоть зона ЧАЭС и будет закрытой для туристов, у людей все же будет возможность посещать места, которые расположены рядом со станцией.

"В связи с карантинными мероприятиями, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здании как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится Стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС", - сообщили в пресс-службе.

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